Von Bach bis zum Wunderheiler

Herford

Zum Auftakt etwas Frustration: Es sei enttäuschend, wie schwer es die Kultur in Deutschland gerade habe, sagt Münsterkantor Stefan Kagl. So habe er Konzerte vor Publikum in Corona-Zeiten ausschließlich im Ausland gegeben. Umso glücklicher ist er, dass es in diesem Jahr zumindest eine kleine Variante des Orgelsommers geben wird.

Von Hartmut Horstmann