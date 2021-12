Von Besetzern und Bürgerbegehren

Ein bewegtes Jahr 2021 hat es in Halle gegeben: Für Schlagzeilen sorgen Waldbesetzer, die die genehmigte Erweiterung der Firma Storck verhindern wollen, ebenso wie ein Bürgerbegehren zur Alleestraße, dem am Ende drei Viertel der Haller zustimmen.

Mit einer Ausgangssperre stolpern die Haller in das Jahr 2021. Und holprig geht es Corona-bedingt quasi das ganze Jahr zu. Viele abgesagte Veranstaltungen, auf die Folgemonate verschobene Bachtage und ein ausgefallenes Stadtfest: Was in der ersten Jahreshälfte und dann später im Advent noch einmal mit dem abgesagten Nikolausmarkt viele Bürger betrübt hat, die Lust auf Geselligkeit haben, könnte die Haller auch in 2022 bis auf weiteres beschäftigen. Doch trotz des großen Corona-Bremsklotzes hat sich im abgelaufenen Jahr in Halle vieles getan und ist manches bewegt worden.