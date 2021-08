Von Bienen, Backen und Beachvolleyball

Sechs Wochen lang war in Marienmünster richtig was los – dank des Ferienprogramms der Stadt. „Erfreulich war, dass sich auch Unternehmen, Vereine und drei junge Damen bereit erklärt hatten, die Ferienspaßaktionen zu unterstützen“, zieht Organisatorin Sabine Walter ein positives Fazit. Die Angebote umfassten sowohl sportliche, künstlerische, naturwissenschaftliche als auch unterhaltsame Inhalte. Angesprochen waren Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis vierzehn Jahren. 57 Veranstaltungen wurden angeboten und allesamt auch gut besucht

Ein immer wieder heiß begehrtes Erlebnis ist das Backen im Backhaus. Diese Aktion konnte fünfmal angeboten werden und war schon bei Ferienstart ausgebucht. In diesem Jahr unterstützte Werner Lange das Ehepaar Brigitte und Gisbert Lücke tatkräftig am heißen Backrohr. In den kleinen Backpausen spielte die lustige Teilnehmerschar Gesellschaftsspiele und gestaltete künstlerisch ihre neuen Backmützen.

Auch die Walderlebnistage durften in diesem Jahr nicht fehlen. Hier gab es viel Spannendes zu erfahren. Es galt Tiere, Blätter und Bäume zu erkennen, und man musste feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Es wurden Hütten im Wald gebaut, es wurde viel ausprobiert und gelernt und die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache.

Auch der Besuch beim Imker Josef Hoffmeister ist ein Klassiker und trotzdem so heiß begehrt wie nie zuvor. Hier konnten die Besucher ein Bienenvolk hautnah erleben und auch vom leckeren Honig schlecken.

Auf dem Programm stand auch das Testen von ganz vielen Sportarten. Bei bestem Wetter konnten die Tennistrainingseinheiten, die Tanztermine und auch die Boule-Spiele in Bredenborn stattfinden. Tischtennis, Beachvolleyball, Yoga und Völkerball wurden in Vörden angeboten und Leichtathletik gab es in Kollerbeck. Auch hier zeigten die Kinder viel Spaß, Ausdauer und sehr viel Talent.

Das Schnuppern in die Welt des Flugmodellbaus fand sehr großen Anklang und so musste noch ein Zusatztermin bereitgestellt werden. Nach einigem Üben stellten sich die Teilnehmer schon als absolute Profis heraus. Hier wurde die Technik besonders unter die Lupe genommen.

Unter der Kategorie Basteln und Werken wurden Termine wie Marmorieren – der Farbenspaß, Steckenpferde aus Schwimmnudeln, Speckstein schleifen und der Bau von Klang- und Rhythmusinstrumenten angeboten sowie kleine Künstler im Mühlengrund gesucht. Dort trafen die Kinder auch die Eselfohlen Mogli und Balu und besuchten Ziegenmamas mit ihren Jungtieren.

Unter der professionellen Anleitung des Fischereivereins Marienmünster konnten die Kinder Fische fangen, Fragen rund um das Thema Angeln stellen und eine spannende Zeit am Freizeitsee Vörden verbringen.

Der Schützenverein Vörden bot unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ eine Dorf-Rallye in Vörden an. Hier erwartete die 25 Teilnehmer ein abwechslungsreicher Spiele-Nachmittag mit anschließendem Grillen auf dem Abenteuerspielplatz.

Und dann gab es auch noch etwas zu gewinnen. Bei den zwei Olympiaden, beim Bingo, beim Quizwandern auf dem GPS-Pfad, beim Minigolfturnier und auch beim Preiskegeln warteten super Preise und schöne Urkunden auf die Teilnehmer.

„Während des Feriengramms spielte das gute Wetter natürlich auch eine große Rolle. Die meisten Aktionen konnten reibungslos in der freien Natur stattfinden. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat es eine Menge Spaß gemacht und alle waren sich einig, dass sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sind. Und auch von den Eltern gab es positive Rückmeldungen über das Ferienprogramm“, sagt Sabine Walter, die an dieser Stelle ein „herzliches Dankeschön“ an alle Mitwirkenden im Ferienprogramm richten möchte. „Herzlichen Dank sagen wir auch der in Marienmünster ansässigen Sparkasse, der Vereinigten Volksbank, der Provinzialversicherung, der LVM, der Firma Marc Spenger und den Gastronomiebetrieben Almira, Taormina und Grawes Grillimbiss für ihre Geld- und Sachspenden. So konnten die Kinder auch einige Wettspiele bestreiten und schöne Preise und Gutscheine mit nach Hause nehmen.“

Alle Fotos der Aktionen finden Interessierte im Internet unter http://www.unser-ferienprogramm.de/marienmuenster/bilder.

