Von Burg Reineberg bis zur Brennerei

Hüllhorst-Ahlsen-Reineberg

Das Thema Heimatpflege ist in aller Munde, so auch bei dem Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg. Die Gruppe Heimatpfleger des Vereins hat ihre erste Broschüre herausgegeben: „Dorfspaziergänge in Ahlsen-Reineberg“.

Von Anette Hülsmeier