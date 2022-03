Von Craft-Beer- und Food-Truck-Fest bis Adventsmarkt

Craft-Beer-Spezialitäten und Fast-Food-Leckereien gibt‘s am ersten April-Wochenende in Bünde.

Insgesamt 16 Veranstaltungen von April bis Dezember stehen auf der Liste, dazu noch je ein verkaufsoffener Sonntag im Mai, September und November. Mit dabei sind die beiden größten Volksfeste Bündes: Das Frühlingsfest Mitte Mai und der Zwiebelmarkt Ende September werden 2022 wieder in den üblichen Zeiträumen sowie im vollen Umfang stattfinden. Auch die vielen Fans des ehrenamtlich organisierten Adventsmarktes „Ein Weihnachtsmarkt für Bünde“ können bereits aufatmen, denn das beliebte Angebot soll in gewohnter Form am letzten Novemberwochenende auf dem Rathausplatz sein Comeback nach zweijähriger Pause feiern. Das Gleiche gilt für das Bünder Weinfest vom 30. Juni bis 2. Juli und einen Tag später die „1000 Räder Bünde“ im Steinmeisterpark mit dem Volksradfahren. Jeweils im Juni und im September veranstaltet die Bünder Kaufmannschaft wieder ihre in der ganzen Region bekannten Großflohmärkte in der Fußgängerzone, das Kinder- und Jugendfest „Wir sind da“ findet Mitte Juni im Steinmeisterpark sowie die Veranstaltungen zum Weltkindertag im September in der Innenstadt statt.