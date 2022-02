Von Dankbaren und Uneinsichtigen

Wird die Quarantäne wirklich befolgt? Wie diszipliniert sind Gaststättenbesucher in Werther? Wie locker sieht‘s mancher mit der Maskenpflicht? Werthers Ordnungsamt ist mit alldem jedenfalls gut beschäftigt.

Jürgen Pilgrim scheint so schnell nichts aus der Ruhe zu bringen. Doch während in diesen Tagen oft von einer Entspannung der Corona-Lage die Rede ist, macht der Ordnungsamtsleiter unmissverständlich klar, wie ernstzunehmend die Situation weiterhin ist. Auch wenn Werther kreisweit oft die niedrigste Inzidenz aufweist, bestimmt die Pandemie noch immer den mit Abstand größten Teil der Arbeit in Pilgrims Team.