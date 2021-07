„Von den Hängen stürzten regelrechte Wasserfälle“

Paderborn

Während das Hochstift von den Unwettern weit­gehend verschont geblieben ist, haben Starkregen und Überschwemmungen in anderen Regionen des Landes und in Rheinland-Pfalz schlimme Schäden angerichtet. Flüsse und Bäche verwandelten sich in reißende Fluten. Häuser wurden weggespült. Dutzende Menschen starben. Mittendrin versuchen mehr als 150 Einsatzkräfte aus dem Kreis Paderborn zu helfen – oft bis zur Erschöpfung.