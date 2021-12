Von der A2 direkt in den Knast

In der Nacht von Montag auf Dienstag erwischten Autobahnpolizisten auf der A2 bei Vlotho einen Mittelspur-Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Zudem lagen gegen den Mann zwei Haftbefehle vor.

Gegen 23 Uhr fiel den Beamten auf der A2 im Bereich Vlotho ein grauer Skoda einer deutschen Autovermietung auf. Die Fahrweise war, unter anderem durch die durchgängige Nutzung der mittleren von drei Spuren, auffällig.

Bei der Verkehrskontrolle konnte der 26-jährige Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Ein Polizeisprecher: „Somit führte die Fahrt des 26-Jährigen vom mittleren Fahrstreifen, über eine Blutprobenentnahme, in das Polizeigewahrsam und anschließend in die Justizvollzugsanstalt.“