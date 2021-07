Von der Arbeit ins Hochwassergebiet

Zwei Feuerwehrmänner aus Altena und Werdohl sind im Einsatz verstorben. Unter diesem Eindruck standen die Kräfte aus dem Kreis Höxter in Hemer bei Altena. Ursprünglich war der Einsatz für 24 Stunden vorgesehen. Am Donnerstagvormittag ist eine zweite Schicht mit 65 Einsatzkräften aus dem Kreis Höxter nach Hemer aufgebrochen.

„Elf Feuerwehr-Fahrzeuge mit 62 Kräften waren aus dem Kreis Höxter mit entsprechendem Gerät bereits vor Ort. Die Lage war am Donnerstagmorgen immer noch sehr angespannt“, berichtete Rudolf Lüke. Der Kreisbrandmeister koordinierte mit einem kleinen Team den Einsatz der Kräfte aus dem Kreis Höxter von der Leitstelle in Brakel aus. „Die Feuerwehrbereitschaft war am Mittwochabend aktiviert worden. Um 22.30 Uhr sind wir ausgerückt“, berichtete Lüke.

Die Feuerwehr Brakel fährt ins Flutgebiet. Foto: Feuerwehr Brakel

Am Donnerstagmorgen gab es eine weitere Nachforderung. „Mit sieben Bullis ist die Ablösung gegen Mittag nach Hemer gebracht worden. Der Schichtwechsel begann um 16 Uhr“, so Lüke. Die Bullis brachten die erste Schicht erschöpft zurück.

Dauerstress

„Am Mittwochabend sind unsere Kräfte quasi direkt von der Arbeit zum Einsatz nach Hemer übergegangen.“ Am Donnerstagmorgen sei die Lage trotz des intensiven Gemeinschaftseinsatzes noch nicht wesentlich entspannt gewesen. Die Feuerwehren, Polizei und weitere Rettungskräfte hätten im Dauereinsatz und unter Dauerstress gestanden.

Die Einsätze seien nach Priorität abgearbeitet worden. „Nicht jeder Keller, in dem das Wasser gestanden hat, konnte sofort abgepumpt werden“, sagte Lüke.

Zwei Züge der Feuerwehr

Zunächst sind am Mittwochabend die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) alarmiert worden. Gegen 20 Uhr rückten 14 Einsatzkräfte des THW Warburg und 13 Einsatzkräfte des THW Höxter in den Hochsauerlandkreis aus. Später am Abend wurden Einsatzeinheiten der Feuerwehr angefordert, um in Altena im Märkischen Kreis beim Nothilfeeinsatz Hilfe zu leisten. Gegen 22 Uhr rückten zwei Züge der Freiwilligen Feuerwehr Kreis Höxter mit elf Fahrzeugen und 62 Feuerwehrkräften nach Hemer aus.

Hochwaser in Hemer bei Iserlohn. Foto: dpa

„Das Beispiel zeigt einmal mehr, wie stark bei uns das Netzwerk der gegenseitigen Hilfe trägt“, würdigte Landrat Michael Stickeln und dankte den ehrenamtlichen Kräften. Seinen Dank sprach er auch den Arbeitgebern aus, die Mitglieder der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen kurzfristig freistellen, damit sie Menschen helfen können.

Lob und Dank

Auch der Leiter des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit, Matthias Kämpfer, der beim Kreis Höxter für den Katastrophenschutz verantwortlich ist, betonte: „Wir erleben erneut, wie wichtig das System der überörtlichen Hilfeleistung ist. In Notlagen, die von den Einsatzeinheiten vor Ort nicht mehr allein bewältigt werden können, helfen wir einander aus und entsenden Einsatzkräfte zur Hilfeleistung.“ Das hat auch in diesem Fall schnell und reibungslos funktioniert.“

„Kreisbrandmeister Rudolf Lüke, der die Einsätze im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung im Katastrophenfall koordinierte, sprach allen Einsatzkräften seine Hochachtung aus.