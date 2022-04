Von der Bühne in Paderborn in den Beruf

In der kreativen Weiterbildungsmaßnahme geht es darum, jungen Menschen über den Weg eines gemeinsam erarbeiteten Theaterstücks zurück in einen Beruf zu verhelfen. Und das funktioniert ganz offenbar. „Alle Teilnehmer haben eine Anschlussperspektive gefunden“, sagt Theaterregisseur Wulf Dominicus. Demnach treten die Frauen und Männer aus dem Kreis Paderborn demnächst Jobs oder Ausbildungsplätze zum Beispiel als Friseurin, Tischler oder, wie passend, als Theaterpädagoge an.

Vermittlungsquote in den Arbeitsmarkt hoch

„JobAct“ ist eine Initiative der Projektfabrik Witten, die vom Jobcenter des Kreises Paderborn auch diesmal wieder unterstützt wird. „Abseits der üblichen Wege können wir die Fördermöglichkeiten um ein Theaterprojekt erweitern“, betont der Jobcenter-Geschäftsführer Horst-Hermann Müller. Es stärke das Selbstbewusstsein der Teilnehmer: „Hier geht es nur um das Fördern, da ist null Zwang dahinter.“ Das Projekt habe sich als nachhaltig erwiesen, die Vermittlungsquote in den Arbeitsmarkt sei hoch, berichtet Horst-Hermann Müller.

Und was sagen die Teilnehmer, die vor sechs Monaten mit dem Proben angefangen haben, selbst? Es sei „Pflege für die Seele“, fördere den Mut, über den eigenen Schatten zu springen, und das deutliche Sprechen, helfe bei der Selbstpräsentation und dabei, mit Stress umzugehen. Während einer Langzeitarbeitslosigkeit drohten Minderwertigkeitskomplexe und das Gefühl der Isolation und Einsamkeit, erzählen die Betroffenen.

Brutales Märchen wirft Frage nach der richtigen Erziehung auf

Jetzt freuen sie sich auf die Premiere des Stücks „Wunderkind“ am Donnerstag, 21. April, um 19.30 Uhr in der Schützenhalle Marienloh. In der 70-minütigen Performance orientiert sich Regisseur Wulf Dominicus frei an dem brutalen Märchen der Brüder Grimm „Das Mädchen ohne Hände“. Ein armer Müller wird vom Teufel hereingelegt und muss seine Tochter an ihn abtreten. Um das zu verhindern, schlägt der Vater ihr die Hände ab. Es gehe um Erziehung, um schwarze Pädagogik und die Frage, wie weit Eltern bereit sind zu gehen, um ihre Ziele auf Kosten der Wünsche der Kinder durchzusetzen, erläutert Wulf Dominicus. In seinem Stück steht Christa im Mittelpunkt: ein Wunderkind am Klavier.

Die Projektteilnehmer stehen aber nicht nur auf der Bühne, sie bauen sie auch auf, montieren zum Beispiel die Scheinwerfer. „Die Präsentation eines Theaterstücks hat viel mit Disziplin, gegenseitigem Respekt, Verzicht und harter Arbeit zu tun“, zieht der Theaterpädagoge einen Vergleich zur Arbeitswelt: „Von den Anforderungen her ist das sehr ähnlich.“

Hinzu kommt das Lampenfieber. Jeweils 104 Besucher können die drei Aufführungen mitverfolgen. Die Premiere ist allerdings schon ausverkauft. Karten gibt es noch für den 22. und 23. April um 19.30. Die Tickets sind gratis, müssen aber im Internet vorbestellt werden (www.projektfabrik.org).