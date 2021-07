Von der Frau aus Erftstadt

Ein Kommentar zur Hilfsbereitschaft in Bielefeld

Privatmenschen, Firmen oder auch das Pflegepersonal der Krankenhäuser: Die Hilfsbereitschaft der Bielefelder nimmt zu. Eine Woche nach der Hochwasser-Katastrophe gibt es unzählige kleinere Spendenaktionen, aber auch große Hilfsmaßnahmen. In der größten Not stehen die Menschen zusammen. Ein Kommentar von André Best