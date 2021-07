Von der Friedenslinde zum Urweltmammutbaum

Bielefeld

Ein spezieller Ahorn hat seinen Anteil daran, dass er Gärtner wurde: Sven Christeleit vom BUND führte am Samstag 20 Teilnehmer in einer Stadtwanderung zu den schönsten Bäumen der Innenstadt, an die er auch ganz persönliche Erinnerungen knüpft. Zum Schluss zeigte er, wo man mitten in der Altstadt einen Baum findet, dessen Artgenossen schon in der Kreidezeit lebten – dessen Geschichte aber kaum jemand kennt.

Von Philipp Körtgen