Von der Kletterwand über den „Sumpf“ zum Denksport

Die Corona-Pandemie hat zwar Spuren in der sportlichen Ausdauer hinterlassen, sagt der Sportlehrer der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock, Jens Bokeloh. „Wir versuchen aber, das im Schulsport zu kompensieren.“

Nach vierjähriger Pause begeistert das Spiel- und Sportfest die Gesamtschüler in Schloß Holte-Stukenbrock

Am Dienstag ist jedoch von mangelnder Ausdauer nichts zu spüren. Beim Spiel- und Sportfest an der Jahnstraße drängeln sich die Schüler der Klassen 5 bis 7 um die Plätze an den Stationen. „Die Stimmung ist toll“, sagt Bokeloh.