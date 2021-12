Von der Manege ins Klassenzimmer

Nieheim

Auf der großen Bühne hat sie schon gestanden, vor dem Papst ihre Kunst vorgeführt, mit dem Großzirkus Italien, Frankreich und Ungarn bereist, im glamourösen Kostüm zu klassischer Musik verzaubert, auf dem Rücken von Elefanten und hoch in der Luft an wehenden Tüchern ihre Mut bewiesen. Nun gibt die Ballerina und Artistin Julia Vernuccio in Nieheim ihr Wissen an Kinder weiter, hat in der ehemaligen Grundschule der Stadt eine Ballettschule eröffnet. Was aber für ihre große Karriere wie auch für die Arbeit mit den Kindern gilt: Disziplin steht für die junge Mutter an erster Stelle.

Von Ralf Brakemeier