Von Engeraner Feen und Rosenprinzessinnen

Anlässlich des Rosenfestes in Lichtenstein kommen jede Menge Hoheiten und Repräsentanten in der Erzgebirgsregion zusammen. Auch die Engeraner Kirschblütenfee Fiona Hasenohr (rechts) war mit von der Partie.

Nach zweijähriger Coronapause hat am vergangenen Wochenende das Rosenfest im sächsischen Lichtenstein – Engers Partnerstadt – stattgefunden. Mit Rosenbowle, Pfadfinderlager, Rosenpflanzenverkauf, kulinarischen Angeboten und dem vielköpfigen Orchester des Lichtensteiner Musikvereins wird hier zwei Tage lang gefeiert. Auch eine Delegation aus Enger hat das Fest besucht. „Seit mehr als 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den Städten Lichtenstein und Enger. In manchen Jahren waren auch mal nur ein paar Besucher aus Enger da, in diesem Jahr freuen wir uns wieder über ganz viele – nämlich 17 Gäste aus unserer Partnerstadt“, kündigte Bürgermeister Thomas Nordheim die nordrheinwestfälischen Freunde bei der offiziellen Begrüßung am Samstagnachmittag auf der Bühne an.