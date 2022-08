Von Flüstertüten und Komposthaufen

Junge Avantgarde-Kunst: Kunstverein Bielefeld richtet New Yorker Kunstschaffenden Soil Thornton erste institutionelle Ausstellung in Europa aus

Bielefeld

Schlüssel, die in kein Schloss passen, Teller, von denen sich nicht essen lässt, Sessel, auf denen niemand Platz nehmen kann, Einkaufstüten, die sich der Aufnahme von Inhalt verschließen – das sind einige der Ausstellungsstücke, die Soil Thornton für ihre installative Ausstellung in den Räumen des Kunstvereins ersonnen hat. „Decomposition Evaluation“, also die Zersetzung von sach- und fachgerechter Bewertung, lautet der programmatische Titel der Ausstellung.

Von Uta Jostwerner