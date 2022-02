„Von Herdenimmunität weit entfernt“

Noch immer sind auch in Bielefeld zu wenige Menschen geimpft. Hoffnung auf eine größere Impfbereitschaft verspricht der neue Wirkstoff Nuvaxovid. Doch der steht ab dem 28. Februar zunächst nur in geringen Mengen zur Verfügung.

Ein Konglomerat aus verschiedenen Faktoren führt dazu, dass, so Windhorst, „wir noch immer von einer Herdenimmunität weit entfernt sind“. Zunächst einmal zeigt die Impfkampagne nicht den gewünschten Erfolg „Am Impfzentrum Bielefeld werden weniger als 200 Impfungen täglich durchgeführt. Nur drei von sechs Impfstraßen sind in Betrieb.“ Um wieder Schwung in die Impfkampagne zu bringen, wollen Windhorst und sein Ärzteteam jetzt ein neues Beratungsangebot aus der Taufe heben. „Wir werden eine Impfstraße rein zu individuellen Beratungszwecken einrichten, um so ein niedrigschwelliges Angebot zu etablieren“, kündigt Theodor Windhorst an.