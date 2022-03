Von Höcksken auf Stöcksken gequasselt

Das Unverkennbare an den Erzählungen von Frieda Braun ist, dass sich so gut wie jeder im Saal in ihnen wiederfinden kann. Die Frieda aus Winterberg erzählt überspitzt, pointiert und mit unwahrscheinlich viel Wortwitz, aber es sind Geschichten aus dem Alltag von Ottonormalverbraucher. So kann sie einen minutenlangen Monolog über die großen Haribo-Colorado-Packungen halten, ohne dass es langweilig wird. „Jeder hat doch seine Lieblingsteile in dem Ding“, sagt Frieda Braun und erntet zustimmendes Gemurmel in der Aula des Gymnasiums. Sie selbst mag die „Lakritz-Rollen mit Zuckerdarm“ am liebsten. Zunächst würde man seine Lieblingsstücke fein mit zwei Fingern von der Oberfläche nehmen. „Später wird geschabt, gewühlt und am Ende geschüttelt“, so Braun, die auch eine Erklärung liefert, warum man immer mehrere Süßigkeiten aus der Packung nimmt. „Wenn Lakritze zwischen den Zähnen hängenbleibt, muss man halt ein zweites nehmen.“ Frieda Braun spricht dann vom „Putzer-Lakritz“. Mit Argwohn beobachtet sie Naschkatzen, die die Himbeeren in den Packungen mögen. „Was müssen das nur für Menschen sein?“ Schlussendlich würde sie die Dinger aber auch essen…

