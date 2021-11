Von horizontaler und vertikaler Liebe

„Trotz Corona – die Musik ist nicht gestorben“, stellt Roman Kuperschmidt am Ende eines berauschenden Konzertes zufrieden fest, und die begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer in der Aula des Steinhagener Schulzentrums geben ihm mit kräftigem Applaus uneingeschränkt recht.

Einen unvergesslichen Konzertabend bescheren Ausnahme-Klarinettist Roman Kuperschmidt und seine Klezmer-Band dem Steinhagener Publikum. Begleitet wird er von Alik Texler am Akkordeon, Schlagzeuger Eduard Davidko und Manuel Klint am Kontrabass.

„Alle tragen Masken, das sieht etwas komisch aus, aber bei mir bist du trotzdem sheyn“, so lautet die galante Überleitung zu einem der bekanntesten Klezmer-Klassiker, der auch an diesem Abend anlässlich der Steinhagener Kulturtage wie selbstverständlich zum Repertoire gehört. Die unbändige Spiel- und Lebensfreude ist jedem der vier Musiker deutlich anzumerken und überträgt sich unmittelbar aufs Publikum. Gleich beim ersten Stück geht die Post ab, den Titel Hochgeschwindigkeits-Klarinettist verdient sich Roman Kuperschmidt in unvergleichlichen instrumentalen Duellen mit Alik Texler am Akkordeon. Der gebürtige Ukrainer bildet mit seiner enorm ausgefeilten und variantenreichen Spieltechnik den kongenialen Gegenpart zu Kuperschmidts einzigartigem Klarinettenspiel.