Von ihrem Aus erfährt Korkmaz um 4 Uhr früh

Hintergründiges zur Bundestagswahl: Starke SPD-Ergebnisse tragen Kandidatin nicht wieder in den Bundestag

Halle/Gütersloh

Am Wahlabend durfte sie noch hoffen, doch am frühen Morgen stand schließlich fest: Elvan Korkmaz-Emre (SPD) verpasst den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag. Doch bei der Landtagswahl im nächsten Jahr dürfte es speziell im Altkreis Halle sehr spannend werden.

Von Stefan Küppers