Von Klassik bis Lesung

Den Anfang macht am Sonntag, 6. Februar, um 16 Uhr Geigenspielerin Takako Yumiba, die von Christian Köhn am Klavier begleitet wird. Takako Yumiba wurde 1993 in Japan geboren, mit drei Jahren begann sie mit dem Geigenspiel. Ihr erstes Solokonzert fand 2015 in Tokio statt. Das Programm von Takako Yumiba umfasst Stücke von Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert.

Am Sonntag, 13. März, folgt um 16 Uhr ein Klavierabend mit Elena Margolina-Hait. Die Pianistin ist Preisträgerin mehrerer renommierten Klavier- und Kammermusikwettbewerbe. Die Künstlerin lehrte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und ist bei internationalen Meisterkursen aktiv zu erleben. Für diesen Abend ist ein Programm mit Werken von Franz Schubert und Frédéric Chopin vorgesehen.

Eeco Rapp und David Herzel spielen als Formation „Boogielicious“ am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr im Kulturforum. Eeco Rapp lässt mit seinem Klavierspiel an die legendären Pianoheroen der 40er Jahre erinnern. Er beherrscht viele Piano-Stile, vom traditionellen Boogie Woogie, Blues und Swing, bis zum virtuosen Stride-Piano. David Herzel zählt wohl zu den erfahrensten Blues- und Jazzschlagzeugern Deutschlands.

Ein Konzert mit Lehrern der Kreismusikschule Gütersloh ist für Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr geplant. Auf dem Programm stehen bislang das Streichquartett a-Moll von Franz Schubert, das Rosamunde-Quartett, das Klaviertrio von Maurice Ravel und die Sonate für Viola und Klavier von Michail Glinka. Vielleicht kommt noch Musik für Klarinette oder Saxofon hinzu.

Die fünfte Veranstaltung soll am Sonntag, 26. Juni, um 16 Uhr im „The T Room“ in Stukenbrock stattfinden. Dann lädt Leonie Faber zu einer Gitarrenlesung ihres Romans „Die Zeitenbummlerin“. Ein Lesungsevent mit viel Musik, Humor und eigenwilliger Gitarre.