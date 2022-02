„Von Kleinkunst kann das Haus nicht leben“

Bis zum Sommer soll geklärt sein, wie es mit dem geplanten OWL-Forum in Herford weitergeht. Während sich die Ratsmehrheit grundsätzlich für einen Neubau am Theaterplatz ausspricht, formieren sich auch Gegenstimmen. So erklärte der Christdemokrat Andreas Gorsler jüngst, er könne eine Initiative der Grünen mittragen. Diese sieht vor, das alte Theater in einen Neubau zu integrieren. Hartmut Horstmann fragte den Politiker nach seinen Beweggründen