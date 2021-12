Von Mauern, Menschen und Abenteuern

Manchmal fehlt uns im Alltag die Zeit, um zu verreisen und in der Ferne nach neuen Abenteuern und Geschichten zu suchen. Nicht immer muss man in die weite Welt hinaus, denn einige Neuentdeckungen liegen direkt vor unserer Tür.

Sie zu finden kann ein spannendes Unternehmen sein, wie zum Beispiel die Entdeckung unserer mittelalterlichen Stadtmauer. Ich habe mich auf den Weg gemacht, bin beobachtend rund um den alten Stadtkern Paderborns spaziert und habe sie gefunden. Heute ist die historische Befestigung nur noch unvollständig erhalten, sie findet sich vielfach in Abschnitten am Wegesrand oder ist in die moderne Wohnbebauung integriert.

Die seltenen Monumente aus Stein erzählen auch heute noch von vergangenen Zeiten, Kriegen und Kämpfen sowie von den Menschen, die sie gebaut, mit ihr gelebt haben. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war das mittelalterliche Paderborn von der Stadt- oder auch Schutzmauer mit ihren zahlreichen Toren, Wach- und Wehrtürmen umgeben, in seinem Verlauf blieb der Mauerring bis heute größtenteils unverändert.

In der Nähe des Neuhäuser Tores am Wall in Paderborn: Hier finden sich heute Wohnungen, die in die historische Stadtmauer eingebaut wurden. Foto: Markus Runte

Im 12. Jahrhundert umfasste die Stadtbefestigung, neben den Stadt- und Wohnhäusern, die Domburg mit ihrer Pfalz, den Dom, das Domkloster, den Bischofspalast, die Bartholomäuskapelle sowie den Abdinghof- und den Busdorfstift. Die mittelalterliche Befestigungsanlage bestand aus zahlreichen Türmen und insgesamt fünf bewachten Stadttoren. Nur hier wurde man eingelassen: am Kasseler Tor, (ursprünglich Spiringstor), am Heierstor (früher Hirten-, heute das Detmolder Tor), durch das Westerntor, früher auch als „Porta Occidentalis“, das „westliche Tor“ bezeichnet, und durch das Gierstor. Ebenso gelangte man durch das Neuhäuser Tor, das erst im 13. Jahrhundert dazukam, in die Stadt.

Idyllisch sah es um Paderborn herum aus, Felder, Wiesen und Bäume soweit das Auge reichte. Hier wurden die Felder bestellt, das Leben aber spielte sich innerhalb der Stadtmauer ab. Mehr als 600 Jahre bot sie den Bewohnern Schutz vor Angreifern und Feinden. Ihr Baubeginn ist um 1100 datiert, im Jahr 1183 wird sie erstmals urkundlich erwähnt.

Autor Markus Runte leitet das Stadtmuseum Paderborn. Foto:

Sie ist eine Gemeinschaftsarbeit vieler Generationen, wurde ausgebessert, instandgehalten, verteidigt und ab Mitte des 19. Jahrhunderts, nachdem sie ihre wichtige Schutzfunktion verloren hatte, nach und nach abgetragen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sie zwar ihre militärische Funktion verloren, musste aber weiterhin erhalten bleiben. Der Grund dafür war eine im Jahr 1820 eingeführte „Mahl- und Schlachtsteuer“, eine Verbrauchssteuer, die an den Stadttoren erhoben wurde. Neben den städtischen Pförtnern wachten zusätzlich staatliche Steuerbeamte und kon­trollierten die Einfuhren in die Stadt. Waren das noch Zeiten.

Was es noch auf dem Weg vom Westerntor zum Neuhäuser Tor und bis zum Kasseler Tor zu entdecken gibt, welche historischen Gebäude und Menschen sich im Verlauf des Stadtmauerweges finden, Bewohner, die von ihren eigenen kleinen Stadt- und Lebensgeschichten erzählen – davon berichte ich Ihnen in der nächsten Kolumne, denn: „Geschichte ist lebendig, Geschichte sind wir! Geschichte, die man erlebt, ist etwas anderes als Geschichte, von der man in Büchern oder auf Bildschirmen liest“, sagt Matt Haig in seinem Roman „Wie man die Zeit anhält“.

So sehe ich das auch. Manchmal ist es gut, die Zeit anzuhalten, einfach loszugehen und die kleinen Abenteuer in unserer Stadt zu entdecken – probieren Sie es mal aus! Dabei wünsche ich Ihnen spannende und viele neue Entdeckungen.