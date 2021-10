Von Meeresgrund bis Himmelszelt

Erzählerin Alexandra Kampmeier entführt ihr Publikum in Bad Oeynhausen in die Märchenwelt

Bad Oeynhausen

Opfer, die gebracht werden, Liebe, die nicht erwidert wird, und ein Missverständnis, das nie aufgeklärt wird – eigentlich ist die Geschichte der kleinen Meerjungfrau, die nach der Liebe sucht und den Tod findet, eine bittere. Mit Feingefühl und einem erweiterten Erzählstrang schafft Alexan­dra Kampmeier es, die Geschichte in ihrer Erzählung „Meer. Jung. Frau“ am Freitag im Märchenmuseum in neuem Licht erstrahlen zu lassen. Ein gelungener Auftakt für die 29. Bad Oeynhausener Märchentage unter dem Motto „Geist(er)reiche Märchen“.

Von Lydia Böhne