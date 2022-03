Von Ölkäfern und der Schöpfung

Hochkarätige Musikerinnen und Musiker sind am Samstag zur zweiten „Musikalischen Vesper” in die St. Stephans-Kirche gekommen, um den musikalisch-literarischen Abendgottesdienst zu begleiten.

Fast 100 Gäste erleben musikalischen Abendgottesdienst mit hochkarätigen Musikern in St. Stephan

Musikerinnen und Musiker der Nordwestdeutschen Philharmonie aus Herford, Kantorin Līga Auguste am Cembalo und Flötistin Heike Malz von der NDR-Radiophilharmonie spielen am Samstagabend bei der musikalischen Abendvesper in der Vlothoer St. Stephans-Kirche die fünf Sätze der „Suite Antique” von John Rutter.

Kantorin Līga Auguste und Pfarrerin Christine Höke hatten das neue alte” Gottesdienstkonzept entwickelt, um die alte Vlothoer Kirche neu erlebbar zu machen: „Die Vesper folgt einem klaren Aufbau. Wir verbinden das in diesem Gottesdienst mit modernen Texten und moderner Musik von John Rutter”, erklärte Christine Höke zu Beginn.

In ihrer Einleitung machte die Vlothoer Pfarrerin auch deutlich, wie gut die Botschaft von Musik und Texten in der aktuellen Zeit wirken könne: „Die Musik klingt ein bisschen wie aus dem Paradies. Wie ein Frühling in Friedenszeiten. Das brauchen wir im Moment; das tut gut.”

Die „Suite Antique” des britischen Komponisten John Rutter aus 1979 wurde an diesem Abend von Musikerinnen und Musikern der Nordwestdeutschen Philharmonie aus Herford, Kantorin Līga Auguste am Cembalo und Flötistin Heike Malz von der NDR-Radiophilharmonie gespielt, die krankheitsbedingt für Katharina Ehlenbröker-Tönnies einsprang.

„Die Musikerinnen und Musiker sind einfach großartig”, schwärmte Līga Auguste. “Wir haben mittags das erste Mal zusammen geprobt und alles hat auf Anhieb funktioniert”, so Līga Auguste. Extra für die „Musikalische Vesper“ wurde das Kirchen-Cembalo neu gestimmt, um sich perfekt in den warmen Klang von Streichern und Querflöte einzufügen.

Eindrucksvolle Lesung

Die fast filmmusikalisch klingenden Sätze der Suite Antique wurden von Texten und Gedichten flankiert, die Pfarrerin Christine Höke vortrug. Eingerahmt in die Schöpfungsgeschichte, die Pfarrer Torsten Willimczik als Lektor mit seiner tiefen und sonoren Stimme vortrug, entfalteten die Texte ihre wolle Wirkung.

So beschreibt Frank Hoffmann in seinem Text einen geheimnisvollen Käfer, den es mithilfe der Insektenapp zu bestimmen gilt. Anschließend erklingt die Schöpfungsgeschichte:

„Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art.” So auch den Ölkäfer, den Frank Hoffmann in seinem Text beschreibt: „Sein toxisches Gift ist Segen und Fluch – Leben und Tod auf so wenigen Zentimetern.”

Am Ende des musikalischen Abendgottesdienstes gab es für die Mitwirkenden stehende Ovationen und anhaltenden Applaus, ein Zeichen für den Erfolg der „Musikalischen Vesper“, zu der fast 100 Menschen am Samstagabend in die Kirche gekommen waren.

Weitere Termine

Die weiteren Termine, jeweils samstags um 18 Uhr in der Kirche St. Stephan, Lange Straße 106, in Vlotho sind dann am 9. April und am 14. Mai 2022.