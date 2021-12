Von OWL in die Welt

Bielefeld

Sein Gesicht ist zahlreichen Fernsehzuschauern bekannt. Was viele indes nicht wissen, ist, dass der Schauspieler Bernd-Christian Althoff in Bielefeld geboren wurde, in Bad Salzuflen aufwuchs und in Herford am Friedrichsgymnasium sein Abitur ablegte. Ein Oberstufenlehrer war es dort auch, der sein Interesse für die Schauspielerei weckte.

Von Uta Jostwerner