Von Paderborn nach Cambridge: Theseus reist über den Atlantik

Seit knapp einem Jahr ist in der Dauerausstellung des Heinz Nixdorf Museumsforums ein voll funktionsfähiger Nachbau von Theseus zu bewundern. Durch ein geniales System aus knapp 90 Relais flitzt eine Maus zielsicher durch ein beliebig gestecktes Labyrinth. Weil es sich bereits beschrittene Routen merkt, gilt das System als die erste selbst lernende Maschine der Geschichte. Nun geht eine zweite Replik des technologischen Meilensteins auf große Reise über den Atlantik.

Heinz-Nixdorf-Museum schickt Nachbau der „Maus im Labyrinth“ an das berühmte MIT-Museum

Informatik-Pionier Claude Shannon fertigte die „Maus im Labyrinth“ ab 1950. In ihr findet eine Mausattrappe von jedem Startpunkt zielsicher den im Irrgarten versteckten „Käse“. Das berühmte MIT Museum in Cambridge, Massachusetts, feiert am 2. Oktober nach Neugestaltung und Umzug seine Wiedereröffnung. Im MIT zu sehen ist der einzig erhaltene Original-Theseus von Claude Shannon – jetzt wird auch der Nachbau aus Paderborn die Ausstellung bereichern.

Am vergangenen Mittwoch wurde der Neubau verpackt und auf die Reise nach Massachusetts geschickt. Die Konstrukteure Rainer Glaschick (Programmierung und Gesamtkonzept), Gregor Golombek (Elektronik) und Volker Morawe (Mechanik) begleiteten die Transportvorbereitungen zusammen mit HNF-Kurator Dr. David Woitkowski und HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff.

„Das MIT in Cambridge und das HNF blicken auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. 2009 und 2010 hatte das HNF zur Sonderausstellung ‚Codes and Clowns‘ die Möglichkeit, den originalen Theseus als Leihgabe des MIT zu präsentieren. Die Maus stieß bei unseren Besucherinnen und Besuchern schon damals auf großes Interesse, weshalb wir uns in der Folge dazu entschlossen, einen ersten Nachbau zu fertigen“, resümiert Jochen Viehoff.

Nahaufnahme der Maus im Labyrinth, wie sie im HNF zu sehen ist. Foto: Sergei Magel/HNF

Dieser „Dummy“ mit eher geringer Funktionalität wurde im Laufe der folgenden Jahre oft verliehen. Die Entscheidung für den Bau einer funktionstüchtigen „Maus im Labyrinth“ gab es 2018: „Vor knapp vier Jahren führten wir den Kolleginnen und Kollegen in Cambridge einen Rohbau des heute fertigen Theseus vor. Das MIT-Team und auch Claude Shannons Tochter Peggy waren sehr angetan von der Idee, neben dem Original auch einen Nachbau auf Basis heutiger technischer Erkenntnisse präsentieren zu können.“

Kurze Zeit später war eine Vereinbarung getroffen, nach der zwei Nachbauten der inzwischen über 70 Jahre alten Maschine vom HNF gefertigt wurden. Die erste Theseus-Replik steht im Paderborner Computermuseum, die zweite reist nun in die USA. „Wir hoffen, dass unser Nachbau die Faszination, die Claude Shannon in den 1950er-Jahren mit seinem Original auslöste, annähernd vermitteln kann. Geht beim Transport alles gut, können sich die Besucherinnen und Besucher des MIT Museums auf eine interaktive und sehr anschauliche Station freuen“, so Jochen Viehoff.

Jochen Viehoff reist in der Woche vor der Eröffnung nach Cambridge, um dem MIT bei der Installation von Theseus mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Zur Eröffnung des Museums nahe der renommierten technischen Hochschule werden zahlreiche Nobelpreisträger erwartet. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird der Theseus-Nachbau von Jochen Viehoff erklärt und vorgeführt.