Von Pinocchio und frühen Bauern

Alfons Holtgreve aus der Altstadt gehört zu den bekanntesten Warburger Künstlern. Er stellt vom 20. März an im Museum im „Stern“ aus.

Mechthild Cramme, Vorsitzende des Museumsvereins, sowie Museumsleiter und Stadtarchivar Dr. Alexander Schwerdtfeger-Klaus haben am Montag das Programm im Detail vorgestellt, das bereits angelaufen ist. Seit 23. Januar sind im Beyer-Saal die Bilder der Daseburgerin Julia Wertz unter dem Titel „Reflexionen“ zu sehen. „Teatime im Museum“ heißt dann am Sonntag, 20. Februar, von 15 Uhr an ein interaktives Gespräch mit ihr.