Von positiven und negativen Helden

Pierre C. Pouthier, Michael Kienecker und Nils Rottschäfer referieren bei der Hille-Tagung in der Abtei Marienmünster

Marienmünster

Am 167. Geburtstag des Dichters, am 11. September, stand in der diesjährigen Tagung der Peter Hille Gesellschaft das Thema „Helden“ im Mittelpunkt. Der Vorsitzende der Gesellschaft Michael Kienecker zeigte in seinem Eröffnungsvortrag die Wandlungen dieses Begriffes im Laufe der Geschichte auf.

Von Wolfgang Braun