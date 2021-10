Löhne

Ein Bauchspeckvergleich, ein Comedian, der sich von den Frauen in den Schatten gedrängt fühlt und ein Künstler, der seinen eigentlichen Namen offenbart – die Themenvielfalt beim ausverkauften Nightwash-Comedy-Abend am Mittwoch in der Werretalhalle war wie immer groß.

Von Lydia Böhne