Von und mit fleißigen Bienen lernen

Das Summen und Brummen von Bienen spielt an dem vom Erzbistum Paderborn getragenen Gymnasium St. Xaver eine besondere Rolle: Schülerinnen und Schüler übernehmen hier Verantwortung für Bienenvölker.

Bienen-Projekt am Gymnasium St. Xaver sensibilisiert für Bewahrung der Schöpfung

Biologielehrer und Hobbyimker Christian Schlenke ist stolz auf die 2014 gegründete Schul-Imkerei, durch die der Bienengarten St. Xaver bereichert wird. „Wir ‚Schul-Imker‘ des Gymnasiums St. Xaver in Bad Driburg sehnen den ersten Bienenflug im Frühjahr mit vielen neuen Plänen und Ideen herbei.“

Sie setzen sich sowohl im Unterricht als auch in ihrer Freizeit für Bienen ein und lernen so nicht nur etwas über das Leben von Bienen, sondern auch über die Bewahrung der Schöpfung und nachhaltiges Handeln.

Dompropst Monsignore Joachim Göbel ist als Leiter des Bereichs Schule und Hochschule im Erzbischöflichen Generalvikariat stolz, dass auf diese Weise an dieser und drei weiteren Schulen in Trägerschaft des Erzbistums „von und mit fleißigen Bienen“ gelernt wird.

„Mit den Schul-Bienen werden wir unserer Verantwortung für die Schöpfung gerecht. Das Engagement für Umwelt und Bildung steht uns als Kirche gut zu Gesicht.“

Streuobstwiese ist Grundstein des Bienengartens

„2012 legten Schülerinnen und Schüler des Neigungsfaches ‚Naturdetektive‘ auf dem Schulgelände des Gymnasiums St. Xaver in Bad Driburg eine Streuobstwiese mit etwa 20 Obstbäumen an“, berichtet Lehrer Christian Schlenke. Damit sei der Grundstein für den „Bienengarten St. Xaver“ gelegt worden.

Schüler tragen selbst aktiv zur Biodiversität bei

„Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern die Begegnung mit der Natur und biologischer Vielfalt auf unserem Schulgelände ermöglichen.“ Durch den Bau diverser Nisthilfen, eines Wildbienenhotels sowie die Anlage eines Schülerbeetes und einer Wildblumenwiese sei in den folgenden Jahren die Artenvielfalt im Bienengarten erweitert und den Schülerinnen und Schülern gezeigt worden, wie sie selbst aktiv zur Biodiversität beitragen können.

Schul-Imkerei gibt es seit 2014

Biologielehrer und Hobbyimker Christian Schlenke erinnert stolz an die 2014 gegründete Schul-Imkerei, durch die der Bienengarten St. Xaver bereichert wurde. „Mit großer Begeisterung und Faszination kümmern sich derzeit 15 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zehn gewissenhaft um die Pflege der Bienen und des Bienengartens.“

Seit 2019 ermögliche eine digitale Stockwaage mit dazugehöriger Wetterstation, Daten aus dem Bienenvolk, beispielsweise die Brutnesttemperatur und das Gewicht, sowie die Klimadaten aus dem Schulgarten jederzeit online zu verfolgen.

„Aus den Daten ergeben sich oft interessante Fragestellungen, die die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft, aber auch den Unterricht und die ‚Jugend-forscht-Arbeit‘ von Schülerinnen und Schülern bereichern. Die konkrete Arbeit mit den Bienen und die Auseinandersetzung mit den faszinierenden Vorgängen im Bienenvolk zeigen die vielfältigen Vernetzungen und Abhängigkeiten in der Natur in besonderer Weise auf“, betont Lehrer Schlenke. „Deshalb sehnen wir ‚Schul-Imker‘ den ersten Bienenflug im Frühjahr mit vielen neuen Plänen und Ideen herbei.“

Bald fliegen die fleißigen Bienen wieder aus, um in den Waben Honig und Pollen zu lagern. Foto: Gymnasium St. Xaver

Erlös des Honigverkaufs fließt an Partnerschule in Bolivien

Belohnt werde die gewissenhafte Pflege der Bienen mit dem Schleudern des köstlichen Honigs, der sich am traditionellen Tag der offenen Tür großer Beliebtheit in der gesamten Schulgemeinde erfreut, schwärmt Christian Schlenke. „Für die Schülerinnen und Schüler der Arbeitsgemeinschaft ‚Bienengarten St. Xaver‘ ist es eine große Freude, den Erlös des Honigverkaufs für die Partnerschule in Tapacari (Bolivien) zur Verfügung zu stellen.“

„Ich freue mich sehr, dass an einigen unserer insgesamt 20 Schulen das Summen und Brummen von Bienen ‚zum guten Ton‘ gehört“, betont Dompropst Göbel.

Ihm sind die fleißigen Insekten aus seiner eigenen Arbeitsumgebung vertraut: 600.000 Bienen sind rund um den Paderborner Dom im Einsatz. Der Leiter des Bereichs Schule und Hochschule im Generalvikariat betrachtet deshalb die Projekte „Mensch.Bienen.Natur“ mit besonderem Interesse. All diese Bienen-Projekte gehören zum Bildungsangebot der vom Erzbistum Paderborn getragenen Schulen.