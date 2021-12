Von wegen fröhliche Weihnacht überall

„Morgen Kinder wird‘s was geben“, möchte man den unbekannten Unholden zur Warnung zurufen, die die größte Adventskerze im Weserbergland sabotieren. Irgendwann in der „stillen Nacht“ schlagen die Lichtgegner im „Aschenputtelort“ gnadenlos zu und sorgen für einen sehr dunklen Abend.

Die größte rote Kerze in Norddeutschland leuchtet hoch über dem Weserufer in Polle in der Burg. Seit 25 Jahre zur Freude der Menschen im Weserbergland, seit diesem Advent jedoch angegriffen von handgreiflichen und sabotierenden Lichtgegnern.

„Das war schon der zweite Sonntag, an dem die größte Adventskerze Norddeutschlands in Polle einigen Leuten nicht gefallen hat. Am 1. Advent waren die Flügelklappen aller LED-Scheinwerfer bereits zugeklappt, so dass der Turm dunkel war. Eine Woche später sind sechs LED-Scheinwerfer plötzlich umgestürzt und leuchteten nicht den Burgturm, sondern nur den Erdboden an“, beklagt die bekannte Laienspielgruppe der Freilichtbühne Polle.

Weserbergland-Burg Polle zwischen Höxter und Hameln. Foto: dpa

Die Schauspielertruppe ist sehr traurig darüber, dass nach fast 25 Jahren einigen Zeitgenossen die weit sichtbare vorweihnachtliche und romantische Burgbeleuchtung an der Weser-Märchenstraße nicht mehr gefällt und sie – frech wie „Rumpelstilzchen“ – zu solch drastischen Mitteln wie die einer Beleuchtungssabotage greifen. Z

usätzlich hatten die ungebetenen Burgbesucher auch noch den Fahnenmast des Burgturms über die steile Burgmauer am Weserhang geworfen, so dass der Gemeindearbeiter ihn mühsam wieder zum Burgturm schaffen musste. Falls die Anti-Beleuchtungs-Gang erneut zuschlägt, will die Laienspielgruppe das Licht in der Burg Polle und die Kerze ausschalten. Doch eigentlich möchte die Mehrheit der Menschen keinen erzwungenen Dornröschenschlaf. „Fröhliche Weihnacht überall“ – aber nicht in Polle. „O du fröhliche“ fällt 2021 leider aus.