Von Zurückhaltung bis Mehrausgaben

Bad Lippspringe

Der Rat der Stadt hat am Montagabend über Änderungswünsche von Verwaltung und Fraktionen am Haushaltsentwurf 2022 diskutiert. Diese sollen nun bis zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses in den Entwurf eingearbeitet werden. Dieser tagt am Montag, 31. Januar, im Kongresshaus.

Von Uwe Hellberg