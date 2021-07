Vor 120 Jahren lief der erste Zug ein

Der Bahnhof ist das Symbol für Wirtschaft und Mobilität, sagt Stadtführer Andreas Köhler an der Stele, die Auskunft über die Geschichte gibt.



Am 5. Dezember vor 120 Jahren ist der erste Zug aus Bielefeld im Bahnhof eingelaufen. Hier war erst mal Endstation. Der zweite Bauabschnitt bis Paderborn wurde erst am 1. Juli 1902 in Betrieb genommen.