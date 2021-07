Vor 70 Jahren auf dem Thron

Die Gehrdener ließen es sich aber nicht nehmen, drei ganz wichtige Programmpunkte doch durchzuführen – immer unter Einhaltung der derzeit bestehenden Beschränkungen.

Kranzniederlegung

Am Samstagabend legte eine Ehrenformation der Schützenbruderschaft, unterstützt von einer Abordnung des Musikvereins Gehrden, einen Kranz zur Erinnerung an die Gefallenen der beiden Weltkriege am Mahnmal für den Frieden nieder. Der Bezirksausschussvorsitzende Markus Gerdes nahm in einer kurzen Ansprache Bezug die Inschrift auf dem Gehrdener Mahnmal für den Frieden: „Ehren wir die Freiheit, kämpfen wir für den Frieden“. Dieses Zitat von Richard von Weizsäcker hat auch und gerade in der jetzigen problembehafteten Zeit eine besondere Aktualität.

Am Sonntagmorgen feierte die Bruderschaft ihre Schützenmesse bei bestem Wetter auf dem Kirchplatz als Freiluftmesse. Die Messe wurde von Präses Detlef Stock zelebriert. Auch hier sorgte eine Abordnung des Musikvereins Gehrden für den feierlichen Rahmen.

Michael Hanewinkel (von links), Thomas Wolff und André Standaert gratulieren der Jubelkönigin Mathilde Hoffmeister.Michael Hanewinkel (von links), Thomas Wolff und André Standaert gratulieren der Jubelkönigin Mathilde Hoffmeister. Foto: Schützenbruderschaft Gehrden

Im Anschluss an die Messe wurden die Jubelmajestäten für ihr 25-, 40- und 50- jähriges Thronjubiläum geehrt. Den Thron 1996 bildeten Robert und Beate Brenneke begleitet vom Königsgastpaar Ralf und Eva Mönikes.

Seltene Ehrung

Auf 40 Jahre Thronjubiläum können Johannes und Renate Hoemann zurückblicken. Ihnen zur Seite standen Hubertus und Theresia Scheele. Vor 50 Jahren waren Reinhard und Doris Pape das Königsgastpaar, die Jubelkönigin von 1971, Gisela Wolff, wurde bereits im Vorfeld des Festes geehrt.

Ebenfalls im Vorfeld hat der Vorstand eine seltene Ehrung vornehmen dürfen. Mathilde Hoffmeister kann auf 70 Jahre Thronjubiläum zurückblicken. Sie berichtete, dass 1951 leider nicht der fast sprichwörtliche Gehrdener Schützenfesthochsommer herrschte, sondern dass sie mit ihrem langen Kleid den Pfützen auf dem Kirchplatz ausweichen musste. Der Stimmung und der ausgelassenen Feier hätte dies aber keinen Abbruch getan.