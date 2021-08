Vor dem Freudentanz steht die Sicherheit

Paderborn

Sebastian Meier, Betriebsleiter vom Capitol, ist sich sicher: „Das wird Freudentänze geben!“ Mit dem Capitol öffnet an diesem Samstag die erste große Diskothek in Paderborn wieder ihre Türen. Wegen Corona war der Club am Rosentor fast 18 Monate geschlossen. Wer jedoch nicht geimpft oder genesen ist, kommt ohne einen PCR-Test nicht an den Türstehern vorbei.

Von Jörn Hannemann