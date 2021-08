Vor Ort und online Neues entdecken

Salzkotten

Die Volkshochschule (VHS) für die Kommunen Büren, Salzkotten, Bad Wünnenberg, Delbrück, Geseke und Hövelhof hat ihr neues Programmheft für das zweite Halbjahr veröffentlicht. Mit einem knapp 230 Seiten umfassenden Katalog und mehr als 650 Kursen und Veranstaltungen knüpft die Einrichtung vom Umfang her wieder an die Zeit vor Corona an. Die Teilnehmer dürfen sich auf eine vielfältige Kursauswahl – sowohl in Präsenz als auch online – freuen.