Vorbeischauen und Straßenmusik genießen

Am Samstag ist viel los im Ortskern Steinhagen: Spielfest zum Weltkindertag, offene Bibliothek und Konzerte an der Dorfkirche

Steinhagen

Wer am Samstagnachmittag im Ortskern flaniert, kann eine Menge erleben. Denn die Kultur am Kirchplatz lädt ein zur Straßenmusik – ein kostenloses, unverbindliches Angebot, Musik, Tanz und mehr zu genießen. Von 13 bis voraussichtlich 18 Uhr treten – grob geschätzt – 60 bis 70 Akteure an der Dorfkirche auf.