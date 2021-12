Vorbereitung auf das Impfen im Bürgerhaus Rehme

Hygiene- und Abstandsregeln müssen am Freitag, 3. Dezember, eingehalten werden – Gemeinschaftspraxis Dres. Bredenkamp sorgt für Impfstoff Transport

Bad Oeynhausen

Damit die Sonderimpfaktion am Freitag, 3. Dezember, von 13 Uhr an im Bürgerhaus Rehme möglichst reibungslos abläuft, hat die Stadt Bad Oeynhausen laut Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich am Donnerstag zusätzliche Vorbereitungen getroffen.

Von Malte Samtenschnieder