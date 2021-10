Vorbeugen statt teuer entsorgen

Halle

Straßengräben sind vor ihnen ebenso wenig sicher wie Waldstücke oder Fußgängerzonen. Müll-Rowdies treiben ihr Unwesen in Innenstädten und in der Natur, sie schmeißen achtlos weg, was sie gerade nicht mehr brauchen. Von der Zigarettenkippe über leere Getränkebecher bis zu ganzen Matratzen.

Von Klaus-Peter Schillig