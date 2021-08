Vorerst keine Belüfter im Obersee

„Im Bereich des Seekrugs wurden 23 Milligramm Sauerstoff pro Liter gemessen, in 2,20 Metern Tiefe 11,7 Milligramm. Am Viadukt waren es an der Oberfläche 25,7 Milligramm und in zwei Metern Tiefe 6,7 Milligramm. Der kritische Wert liegt bei drei Milligramm“, sagt Friederike Hennen, Leiterin der Abteilung Gewässer im Umweltamt. Damit sei der Sauerstoffgehalt derzeit sehr gut, „deshalb haben wir beschlossen, aktuell keine Belüfter einzusetzen“, so Hennen.

