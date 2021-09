Vorerst keine Gleichstellungsbeauftragte

Rat lehnt Antrag der Rödinghauser Grünen ab – Bürgermeister will sich des Themas annehmen

Rödinghausen

Rödinghausen wird bis auf Weiteres die einzige Kommune im Kreis Herford bleiben, in der es keine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Der Gemeinderat hat einen Antrag der Grünen-Fraktion auf die Einrichtung einer solchen Stelle mit großer Mehrheit abgelehnt. Gleichwohl will Bürgermeister Siegfried Lux die Verwaltung auf andere Weise in Sachen Gleichstellung fit machen.

Von Daniel Salmon