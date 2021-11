Vorfahrt für Radfahrer

Viele haben die neuen Verkehrszeichen im Stadtgebiet bereits bemerkt: Autos und Lastwagen dürfen Radfahrer in der Penzlinger Straße in Paderborn sowie Abschnitten der Hatzfelder Straße und der Residenzstraße in Schloß Neuhaus nicht mehr überholen.

In drei engen Straßen Paderborns gilt jetzt ein Überholverbot für Autos

Das neue Verkehrszeichen 277.1 steht auch in der Penzlinger Straße.

In der vergangenen Woche hat die Stadt die entsprechende Beschilderung aufgestellt. Beschlossen war das auf Antrag der Grünen im April im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität. In den sozialen Medien hatte es bereits teilweise harsche Kritik an der neuen Beschilderung gegeben.

Anlass für Beschilderungen sind die vorhandenen Engstellen in den jeweiligen Straßen. Dadurch werde oft der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen von Radfahrern nicht eingehalten beziehungsweise dabei weit in den Gegenverkehr gesteuert. Um das Überholverbot bei Unterschreitung des Mindestabstandes zu Fahrrädern zu verdeutlichen, wurden die neuen Verkehrszeichen an der Penzlinger Straße sowie den beiden anderen Straßenabschnitten eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Gefährliche Überholvorgänge in Kurvenbereichen

Insbesondere in Kurvenbereichen, wo also zusätzlich die Sicht eingeschränkt ist, sei leider oft zu beobachten, dass der Überholvorgang unter gefährlichen Bedingungen dennoch durchgeführt wird und dabei der Seitenabstand unterschritten und Radfahrer bedrängt würden.

Die Grünen betonen in einer Pressemitteilung, dass an diesen Stellen das Überholen von Fahrrädern wegen des fehlenden Mindestabstands zumeist ohnehin nicht erlaubt sei.

Zwei große Schulen im Umfeld

Im Umfeld der Penzlinger Straße liegen zwei große Schulen. „Zu Stoßzeiten ist die Straße oftmals so stark überlastet, dass kaum Begegnungsverkehr möglich ist. Wenn dann noch mal eben überholt wird, kann es schnell gefährlich werden“, erklärt Ulli Möhl, grüner Ratsherr im Ausschuss. „Eine ähnliche Situation finden wir in Schloß Neuhaus entlang der Residenzstraße und am Beginn des Schatenwegs“, ergänzt Matthias Hunstig, der die Grünen im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus vertritt. Viele Radfahrer würden deshalb auf den Gehweg ausweichen.

In den drei Straßen sollen nun Erfahrungen mit den neuen Schildern gesammelt werden.