Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Paderborn-Elsen – Sachschaden beträgt circa 65.000 Euro

Paderborn-Elsen

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Abfahrt B1/Wewerstraße zwischen Elsen und Wewer haben sich am Freitag zwei Personen verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.