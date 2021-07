Vorfahrt missachtet - zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto auf der L755 bei Altenbeken haben am Mittwochabend beide Fahrer schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 19.50 Uhr fuhr ein 85-jähriger Mann mit einem 5er-BMW auf der Bollerbornstraße (L 755) von Altenbeken in Richtung Langeland. Auf der Kuppe bog er nach links auf den Wanderparkplatz an der Rehberghütte ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 19-jährigen KTM-Fahrers, der auf der Landstraße in Richtung Altenbeken fuhr.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Das Motorrad prallte gegen die rechte Seite des abbiegenden Autos. Der Kradfahrer flog über das Auto und schlug auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen werden. Der BMW-Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus nach Paderborn. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Feuerwehr Altenbeken sicherte die Unfallstelle und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.