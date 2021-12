Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Rietberger Straße in Delbrück wurden zwei Frauen verletzt. Beim Linksabbiegen hatte eine Autofahrerin den Gegenverkehr nicht beachtet.

Laut Polizeimeldung kam es am Freitagabend gegen 19.55 Uhr zu dem Unfall, als eine 20-jährige BMW-Fahrerin aus Delbrück die Rietberger Str. (B 64) in Richtung Rietberg befuhr und nach links in die Grubebachstraße abbiegen wollte. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines entgegenkommenden 58-jährigen BMW-Fahrers aus Bielefeld, der die Rietberger Straße in Richtung Paderborn befuhr. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden die 20-jährige Fahrerin und eine 53-jährige Beifahrerin aus dem entgegenkommenden Auto verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden insgesamt auf 55.000 Euro.