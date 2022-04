Vorfreude auf das erste Ururenkelkind

Maria Hentz, geborene Reineke, ist bescheiden, fleißig und willensstark. An diesem Freitag wird sie 95 Jahre alt. Bescheiden will sie ihren hohen Geburtstag ohne großen Trubel im Kreise der Familie feiern. Fleißig war sie ein Leben lang, willensstark meisterte sie Schicksalsschläge.

Geistig ist sie immer noch überaus agil. Nur körperlich hat das Alter Spuren hinterlassen. Das bedauert die Jubilarin ein wenig, doch ihren Humor hat sie sich stets bewahrt. „Ich weiß noch was ich will und was ich mache. Wenn ich schon den 95. Geburtstag erleben darf, möchte ich vielleicht sogar noch die 100 schaffen“, schmunzelt sie. Ihr fröhliches Lächeln steckt an. „Wir haben uns viel zu erzählen und dabei immer eine Menge Spaß “, bestätigt auch ihre Schwiegertochter Helga.