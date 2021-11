Vorfreude auf den Bürener Nikolausmarkt

Von Freitag, 3. Dezember, bis Sonntag, 5. Dezember, laden mehr als 20 Hütten und Zelte zum Verweilen in weihnachtlichem Ambiente ein. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot aus Kunsthandwerk, Leckereien und Heißgetränken. Der Markt öffnet am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Die Organisatoren und Sponsoren freuen sich, dass in diesem Jahr der Nikolausmarkt in Büren öffnen und die Besucher mit einem umfangreichen Angebot überraschen kann. Auf dem Gelände gelten die aktuellen Coronaregeln.