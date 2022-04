Vorfreude auf erste Auftritte im Mai

„Wir hoffen, dass die geplanten Feste und Auftritte wieder möglichst so stattfinden können wie früher“, so Zugführer Mario Diekneite, der trotz pandemiebedingter Pausen vier Neumitglieder in den Musikzug aufnehmen konnte. Neu aufgenommen wurden Vincent Albert, Timon Kalis, Felice Niggemeyer und Jonas von der Borch. Damit steigt die Zahl der aktiven Musiker auf 85.

Obwohl dem Orchester über Monate ein regulärer Probenbetrieb durch Corona-Vorsichtsmaßnahmen nicht möglich war, sieht sich der Musikzug Schloß Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr für die Saison gut gerüstet.

Die ersten Auftritte stehen am 1. Mai zur Eröffnung des Schloßsommers in Schloß Neuhaus und am Frühlingsfestsamstag in der Paderborner Innenstadt an. Seinen letzten Auftritt als Leiter der Feuerwehr hatte Ralf Schmitz bei der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrorchesters. Kurz vor seiner bevorstehenden Pensionierung nutzte er die Gelegenheit, sich für die gemeinsame Zeit und die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Insbesondere die Gründung des Jugendorchesters „Feuerteufel“ habe er anfangs kritisch gesehen und für wenig erfolgversprechend erachtet. Er sei froh, dass er eines Besseren belehrt worden sei, erklärte Schmitz mit Blick auf die Gründerin Sonya Harrison.

Beförderungen musste der Stadtfeuerwehrchef diesmal keine vornehmen. Aber er bedankte sich bei den langjährigen Mitgliedern, die durch den Musikzug geehrt wurden: Maike Doll (10 Jahre), Manuel Elwenspeck (20 Jahre), Luisa Heller (20 Jahre) und Franz Scheiber (40 Jahre). Sie alle wurden mit Ehrennadeln des Bundes Deutscher Musikverbände (BDMV) ausgezeichnet. Sein Dank ging auch an die Schriftführerin des Musikzugs Birgit Lauterborn, deren zehnjährige Vorstandsarbeit mit dem bronzenen Verdienstabzeichen des BDMV gewürdigt wurde.

Seit einigen Jahren vergibt der Musikzug auch intern Verdienstabzeichen für besondere Leistungen. In diesem Jahr durften sich Notenwart Lennart Brenke und Ausbildungskoordinator Bernd Werner über die Auszeichnung in Bronze freuen. Freuen konnte sich auch Katharina Köster, die zur 2. Geschäftsführerin des Musik-zugs gewählt wurde. Sie löst Daniel Frese ab, der sein Amt aus beruflichen Grün-den abgeben musste.