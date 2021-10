Vorfreude auf neue Stemweder Kita ist groß

Am 1. November ziehen 55 Kinder in AWO-Kita in Levern ein

Christian Hermann, Leiter der AWO-Kindertagesstätte in der Leverner Straße „Obere Horst“, und Maike Schmelzer-Holste, die künftige Leiterin der Filiale an der Buchhofstraße, nahmen den symbolischen Schlüssel in Empfang.

Die neue Kita in der alten Leverner Schule ist baulich fertiggestellt. Am Montag, 4. Oktober, erfolgte die Schlüsselübergabe seitens der Gemeinde stemwede an den Träger der Einrichtung, die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Geplant ist, dass die Einrichtung ab dem 1. November von 55 Kindern bezogen werden kann. Ab heute erfolgt die Inneneinrichtung. Zusammen mit dem Standort in der Oberen Horst werden ab November insgesamt 125 Kinder von der AWO betreut.